Bryder tavsheden: Rørende hyldest til afdød ven

'Sex and the City' blev en markant skikkelse færre, da skuespilleren Willie Garson for nylig døde, efter han tabte kampen mod kræften.

Den 57-årige skuespiller var især kendt som Carries Bradshaws homoseksuelle og modebevidste ven Stanford Blatch i den succesfulde serie, og blandt de medvirkende var han et højtelsket medlem af serien.

Det stod hurtigt klart, efter en lang række af skuespillerne og folkene bag serien stod frem på stribe for at hylde Willie Garson. Sarah Jessica Parker var dog tavs, hvilket fik fans til at undre sig, men hendes tavshed skyldtes ganske enkelt, at hun var for knust.

Nu bryder hun tavsheden. Det sker på Instagram, hvor hun har sendt en rørende hyldest til sin ven.

'Det har ikke været til at bære. Nogle gange er tavshed også en erklæring,' starter hun opslaget på det sociale medie, som hun fortsætter:

'Om betydningen. Smerten. Betydningen af tabet af 30 års venskab. Et ægte venskab, der gav plads til hemmeligheder, eventyr, en fælles professionel familie, sandheder, koncerter, ture, måltider, telefonsamtaler sent om aftenen, en fælles hengivenhed til det at være forælder'.

Willie Garson blev 57 år. Foto: John Sciulli/Getty Images

'Jeg vil savne alt ved dig'

Hun fremhæver alle de år, de tilbragte sammen, mens de optog serien, hvor der både var knuste hjerter, triumfer og glæder - både for deres karakterer og for dem som virkelige personer.

'Willie, jeg vil savne alt ved dig, og jeg vil blive ved med at genopleve vores sidste øjeblikke sammen. Jeg vil genlæse alle besked fra dine sidste dage og nedskrive vores sidste opkald,' skriver hun videre.

'Dit fravær skaber et krater, som jeg vil fylde ved at nyde alle vores minder - også dem, der er gemt så langt væk, at de endnu ikke er kommet frem igen', lyder det fra Sarah Jessica Parker.

