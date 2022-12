Bryder tavsheden

Spørger man Britney Spears' far, har det udskældte værgemål, som datteren lå under for efter sin nedsmeltning i midt-00'erne, formentlig reddet både datteren og hendes forhold til sønnerne

Britney Spears' far, Jamie Spears, har brudt tavsheden og i et større interview med Daily Mail går han nu i forsvar for den værgemålsordning, der ophørte sidste år - efter at have stået på siden 2008.

Værgemålet gav i størstedelen af perioden faderen fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat, og det var nødvendigt, hævder faderen, der har været lagt for had af Britneys støtter verden over.

- Ikke alle vil være enig med mig, og det har været en hård tid. Men jeg elsker min datter af hele mit hjerte og sjæl. Hvor ville Britney være i dag uden det værgemål? Jeg ved ikke, om hun ville være i live, siger han bramfrit og fortsætter med at forsvare beslutningen.

- For at beskytte hende selv og hendes børn var værgemålet et fantastisk redskab. Jeg tror ikke, hun havde fået sine børn tilbage uden.

Var meget, meget tætte

Britney Spears er mor til sønnerne Jayden og Sean Preston på henholdsvis 16 og 17 år. Dem ser Jamie Spears ikke længere, og han understreger over for avisen, at han ikke ønsker at gøre kløften mellem ham og Britney Spears dybere.

- Jeg savner virkelig, virkelig mine to drenge. Det gør jeg. Du ved, vi var meget, meget tætte, og de var omkring den alder, hvor du kunne begynde virkelig at hygge dig med dem, mens de udviklede deres egen personlighed. Gud gør alt af en årsag. Jeg ved ikke, hvad årsagen er, men det har været tre hårde år uden dem. Familien er ét stort rod. Alt, vi kan gøre, er at blive ved med at bede, siger han.