Bryder ud i gråd: - Det er sårende

Den amerikanske sangerinde og rapper Lizzo brød ud i tårer, da hun i weekenden adresserede de hadefulde kommentarer, hun har modtaget i kølvandet på hendes nye sang 'Rumors'.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Pagesix.

Det er sårende

I en 13 minutter lang video, der sidenhen er blevet slettet, fortæller den 33-årige musiker om sårende kommentarer, der både er af racistisk karakter og omhandler hendes vægt.

- Nogle gange føler jeg, at verden bare ikke elsker mig tilbage. Det er ligegyldigt, hvor meget positiv energi du udstråler. Der vil stadig være folk, som har noget ondt at sige om dig, siger Lizzo i en video på Instagram.

Lizzo understreger i videoen, at det er i orden, hvis folk ikke bryder sig om hendes musik. Det er ifølge rapperen de personlige angreb, der gør ondt.

- Jeg ser en masse underlig negativitet rettet mod mig. Folk siger ting, som ikke engang giver mening. Det er racistisk, det er udskamning af min krop, og det er sårende, siger hun.

Lizzo er kendt for at kæmpe for kropspositivisme. Foto: Jordan Strauss // Ritzau Scanpix

Forsvarer kollega

Rapper Cardi B, som også optræder på sangen 'Rumors', har taget sin kollega i forsvar.

Cardi B tog bladet fra munden på Twitter, hvor hun revser de folk, som har skudt ondskabsfulde kommentarer efter Lizzo.

- Hvis du står op for dig selv, så påstår de, at man er problematisk og for følsom. Hvis du ikke gør, så kører de dig over, indtil du begynder at græde, skriver hun og hentyder til Lizzos video.

- Uanset om du er tynd, stor, lavet af plastik, så vil de altid prøve at overføre deres usikkerheder over på dig. Husk på, at disse nørder kigger over på det populære bord, fortsætter Cardi B.

Lizzo, som har hittet verden over med blandt andet sangene 'Truth Hurts' og 'Good as Hell', er kendt for at kæmpe for kropspositivisme. Hun er tidligere blevet hyldet for at dele et uredigeret nøgenbillede af sig selv.