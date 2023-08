Canadas premierminister skal skilles

Der har været nok at se til i det politiske liv for Canadas premierminister, Justin Trudeau, det seneste år.

Diplomatisk konflikt med Kina, uhyggelige massedrab og mystiske nedskudte objekter i luftrummet er blandt de mange sager, politikeren har skullet forholde sig til

Og nu er der så også bøvl på hjemmefronten.

Onsdag skriver premierministeren nemlig på sin Instagram-profil, at han skal skilles fra sin kone, tv-værten Sophie Gregoire Trudeau, som han har været gift med siden 2005.

'Sophie og jeg vil gerne dele informationen om, at vi, efter mange meningsfulde og svære samtaler, har besluttet at lade os skille', skriver Justin Trudeau blandt andet i opslaget.

Videre skriver premierministeren, at det nu tidligere par fortsat er en 'tæt familie med dyb kærlighed og respekt for hinanden og for alt det, vi har bygget sammen og fortsat vil bygge'.

Sophie og Justin Trudea lagde blomster til ære for ofrene efter et skyderi ved en moske i 2017. Foto: AP/Paul Chiasson

Herudover beder Trudeau om respekt og privatliv af hensyn til parrets tre fælles børn.

Det fremgår ikke af opslaget, præcist hvorfor premierminister-parret har valgt at gå hver til sit efter 18 års ægteskab.