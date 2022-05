Cannes ramt af tragedie

Fredag blev filmfestivalen i Cannes rystet af et dødsfald, da den algeriske filmstjerne Ahmed Benaissa døde efter længere tids sygdom.

Dødsfaldet skete, blot få timer inden hans seneste film, 'Sons of Ramses', havde premiere på verdens mest prestigefyldte filmfestival i Cannes. Det skriver en række internationale medier - heriblandt People og Variety.

Den 78-årige skuespiller og komiker nåede i sin lange karriere at medvirke i flere end 120 film, hvor 'Gates of the Sun og 'Close Enemies' er blandt de mest kendte.

'Jeg er dybt ulykkelig over Ahmed Benaissas pludselige dødsfald. Denne film ville ikke eksistere uden ham, og ord kan ikke udtrykke vores store sorg ved denne premiere i Cannes i dag. Kunstscenen har mistet en af sine prominente medlemmer. Han efterlader sig en stor filmmæssig arv', skrev 'Sons of Ramses'-instruktøren, Clement Cogitore, i en efterfølgende meddelelse.

Benaissa efterlader sig hustru og to børn.