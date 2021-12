Cardi B får topstilling hos Playboy

Hun startede sin karriere som stripper, efterfølgende blev hun en succesrig rapstjerne, og nu kan Cardi B skrive endnu en titel på sit efterhånden brogede cv.

Cardi B skal nemlig være kreativ chef på mandemagasinet Playboy, hvilket er en stillingsbetegnelse, Playboy aldrig før har benyttet sig af.

Det skriver mediet People.

På sin Twitter udtrykker Cardi B stor glæde over sit nye job.

'Introducerer den første kreative chef hos Playboy - det er mig. At være en del af Playboy-familien er en drøm, der går i opfyldelse, og jeg ved, i kommer til at elske det, vi har lavet' skriver Cardi B til sine 20 millioner følgere.

Glæde hos Playboy

Ifølge People er Playboy også begejstrede for deres nye kreative chef. Det fortæller de i en pressemeddelelse.

'Cardi B er et kreativt geni, og vi er absolut begejstrede og beærede over at bringe hendes massive talent og kreative visioner til Playboy.'

'Gennem hendes ikke-undskyldende engagement i at udtrykke sig frit, hendes dedikation til at løfte kreative stemmer og hendes fejring af sex og frigørelse af kroppen er hun legemliggørelsen af ​​Playboy-mærket,' siger Ben Kohn, administrerende direktør for PLBY Group.

Rapperen, der er kendt for hits som 'Bodak Yellow' og 'I Like It', får dermed mere at se til.

Sidst hun gav koncert i Danmark havde hun kun tid til at spille 43 minutter, hvilket hverken begejstrede anmeldere eller publikum.