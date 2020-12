Cardi B fik en 'voksen' åbenbaring

Cardi B fik sig lidt af en overraskelse eller måske en 'voksen' åbenbaring, da hun tidligere i denne uge via et meme på Twitter pludselig opdagede en meget 'voksen' detalje på et stykke legetøj fra filmen Toy Story.

En Twitter-bruger ved navn Nick havde nemlig lagt et billede ud af et stykke legetøj, der bliver kaldt 'Legs', som består af nogle ben fra en Barbie-dukke, der er sat sammen med en fiskestang med en krog. Hertil skrev han til sit meme: 'Jeg var 'i dag-år gammel', da jeg opdagede, at det her er en prostitueret.'

Cardi B svarede helt op i skyerne af overraskelse:

'OMMMMGGGGGGGGG !!!! Det er den største nyhed nogensinde.!!!'.

Cardi B, der har datteren 'Kulture' sammen med rapperen Offsett, har garanteret set Disney-tegnefilmen fra 1995. Og i forhold til sit Tweet virker det som om, at hun først nu har opdaget af karakterens Sids sammensatte uskyldige stykke legetøj, der også bliver kaldt 'The Hooker' også kan have en lidt mere fræk dobbelt betydning som en slags prostitueret.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og FM104

Artiklen fortsætter under billedet...

Cardi B ses her på Orange Scene i Roskilde i 2019. Foto: Per Lange.

Adskillige andre Twitter-brugere har det dog nøjagtigt lige som Cardi B. En Twitter-bruger skriver:

'Åh min Gud. Nu forstår jeg det også.'

En anden skriver:

'Jeg er død nu. Vi havde ingen anelse om, hvad vi så som børn.'

En tredje skriver:

'Jeg husker, at jeg følte en slags ubehag overfor de ben, men jeg vidste aldrig hvorfor?'.

En anden bruger gør dog opmærksom på, at han allerede som barn forstod dobbeltbetydningen i det sammensatte legetøj Legs.

'Jeg var kun ni år gammel, da jeg fandt ud af, at det var en prostitueret'.

En anden Twitter-bruger kommer med følgende forklaring:

'De var nødt til at bringe nogle voksne referencer ind i disse børnefilm, så vi voksne også kunne få et godt grin. Jeg forstod det den første gang jeg så det stykke legetøj. Det er jo tydeligt.'