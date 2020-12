Cardi B går amok på Gurli Gris

Den amerikanske rapper Cardi B er ikke bange for at bruge masser af bandeord, men nu fyrer hun mange af sine kendte bandeord af mod den uskyldige tegneserie figur Gurli Gris, som hun med et glimt i øjet mener har medvirket til at give hendes lille to-årige datter, Kulture, nogle irriterende og dårlige vaner.

Det skriver flere medier heriblandt Independent.

Den lille uskyldige Gurli Gris, der elsker at hoppe i vandpytter. Foto: PR Foto

Det verbale angreb på den lille tegneserie-figur Gurli Gris lagde Cardi B ud på Twitter og skrev følgende:

'Min baby har set Gurli Gris. Og hver gang hun nu ser en vandpyt, vil hun trampe rundt i den. Det lort gør mig bare så vred! Hun ødelægger sine støvler. Pas på Gurli Gris. Dine fucking dage er talte!

Den amerikanske rapper har også i dag fulgt op på sagen med en video på Twitter, hvor datterens hoved er photoshoppet ind i figuren Gurli Gris, der tramper og hopper løs i en vandpyt.

Vandpyt-hopperiet stammer faktisk fra det allerførste afsnit i den britiske tegneserie Peppa Pigs (på dansk Gurli Gris) første sæson, der oven i købet havde titlen 'Mudrede vandpytter'. Og siden dengang er det blevet et vedvarende element i tv-serien, hvor man ofte ser karaktererne hoppe i vandpytter og lave ballade.