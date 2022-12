Charlbi Dean blev kun 32: Dødsårsag fundet

I efteråret mistede den internationale filmscene et vaskeægte stjerneskud.

Den 32-årige Charlbi Dean døde i en alder af blot 32 år. Dengang lød det, at dødsårsagen var 'uventet og pludselig opstået sygdom', men ikke nærmere om, hvad det dækkede over.

Men nu er der nyt. Ifølge kendismediet People døde Dean af sepsis, det der tidligere også blev kaldt blodforgiftning.

Sepsis er en alvorlig sygdom, hvor bakterier ofte er kommet over i blodet, og hvor infektionen har spredt sig til mange af kroppens organer.

Ifølge People kom infektionen som følge af en komplikation efter en operation, som skuespillerinden havde fået for ti år siden, hvilket fik hende til at blive smittet med capnocytophaga - der er en sjælden bakterie.

Charlbi Dean nåede inden sin alt for tidlige død at spille en række roller, men hun stod muligvis foran et internationalt gennembrud med en større rolle i Ruben Östlund-filmen 'Triangle of Sadness', der havde premiere kort før hendes død.

- Vi har forsøgt at lave premiererne til hendes ære og få publikum til at fokusere på den præstation, hun leverer i filmen. Hun var jo en meget, meget dygtig skuespiller, og hendes karriere var på vej opad, så det er meget trist, at vi ikke fik at se, hvor den kunne have endt, sagde Ruben Östlund til Ekstra Bladet, der mødte instruktøren til gallapremiere på Triangle of Sadness'.

Filmen, der har folk som Harris Dickenson, Woody Harrelson og danske Vicki Berlin på rollelisten, blev i maj vist til den prestigefyldte filmfestival i Cannes, hvor den vandt Den Gyldne Palme og modtog stående ovationer.