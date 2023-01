Chauffør fra kendis-dødsulykke: - Skreg af mine lungers fulde kraft

Som Ekstra Bladet skrev tidligere tirsdag, døde tv-personligheden Patrick Grimlund - vært på den svenske udgave af 'Luksusfælden' - søndag i en tragisk trafikulykke.

Den fandt sted uden for byen Mariefred, da Patrick Grimlund var på vej fra et velgørenhedsarrangement.

På vej hjem stødte Patrick Grimlund i sin bil sammen med en lastbil, og ulykken endte altså med tragisk udfald for den ene af parterne.

Nu taler personen bag rattet i lastbilen ud. Det sker i svenske Aftonbladet.

- Da jeg indså, at det ville gå galt, skreg jeg bare af mine lungers fulde kraft, fortæller den ulykkelige chauffør til mediet, der anonymiserer kønnet hos vedkommennde.

Chaufføren fortæller, at det var meget glat på de små veje, men at de større veje egentlig var tørre og vejbanen umiddelbart fin.

Alligevel gik det altså galt, og selvom der hurtigt var en del folk på ulykkesstedet, måtte de konstatere, at der intet var at gøre.

Ifølge Aftonbladet efterforsker politiet lige nu fortsat i forbindelse med ulykken, men der skulle ikke være nogen under mistanke for et kriminelt forhold, ligesom de har svært ved at sige, præcis hvad der forårsagede ulykken.

Chaufføren i døds-lastbilen bedyrer dog, at vedkommende gjorde alt, han/hun kunne for at undvige tv-værten.

- Jeg har kørt lastbil i over 20 år, og har aldrig selv været i nærheden af ​​uheld, og så sker det her. Jeg kørte i lille sving, men blev rædselsslagen, så snart der kom en modkørende, siger chaufføren til Aftonbladet og fortsætter:

- Så snart jeg lukker øjnene, ser jeg bilen komme imod mig.