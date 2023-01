Chok: 43-årig stjerne er død

Massevis af amerikanske rappere og fans er i stor sorg.

For Lola Chantrelle Mitchell, bedre kendt som Gangsta Boo, er død. Hun blev 43 år gammel.

Det skriver TMZ, der henviser til rapperens tidligere kollega DJ Paul, der har bekræftet dødsfaldet på Instagram.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I skrivende stund strømmer det ind med kondolencer - blandt andet fra rapstjernerne Lil Jon, 2 Chainz, og Ludacris.

Fundet død

Gangsta Boo, der var kendt fra rapgruppen Three 6 Mafia, blev fundet død i den amerikanske by Memphis i delstaten Tennessee søndag eftermiddag lokal tid.

I skrivende stund vides det ikke, hvad den 43-årige rapper er død af. Men TMZ skriver, at der tilsyneladende er tale om en overdosis af stoffer.

Nu skal rapperen obduceres, og her vil man altså finde ud af, hvad der ligger til grund for døden.

Gangsta Boo brød for alvor igennem på rapscenen, da hun i start 1990'erne blev en del af Three 6 Mafia. Senere udgav om hun diverse soloalbums, hvor hun fik samarbejdet med blandt andet Gucci Mane, Lil Jon, Outkast og The Game.