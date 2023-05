Chok: Barry Zonfrillo er død

Det er noget af et chok, der har ramt den australske tv-branche.

Den mangeårige 'Masterchef'-dommer Barry 'Jock' Zonfrillo er nemlig gået bort i en alder af blot 46 år. Det skriver blandt andre The Guardian.

Den skotsk-australske koks død er blevet bekræftet af hans familie, der fortæller, at de er knuste oven på hans død i Melbourne søndag.

Der er ikke opgivet nogen dødsårsag, men ifølge The Guardian meddeler en talsperson for politiet i Victoria, at de ikke tror, der ligger en kriminel handling bag.

'Knuste hjerter'

Familien udtrykker i en udtalelse deres sorg over at have mistet deres 'far, mand, bror, søn og ven'.

'Med fuldstændigt knuste hjerter og ude af stand til at vide, hvordan vi skal leve uden ham, er vi ulykkelige over at skulle dele, at Zonfrillo gik bort i går', lyder det i udtalelsen.

Også kendiskokken Jamie Oliver, der er er med i første afsnit af den nye sæson,der skulle have haft premiere mandag aften, udtrykker sin sorg.

'Jeg er i total chok over at vågne op til Jock Zonfrillos pludselige død. Vi havde den bedste oplevelse med at lave dette års 'Masterchef'. Jeg kan ikke forklare, hvor godt det var at arbejde sammen med ham!', skriver han blandt andet.

'Dybt berørt'

Zonfrillo har også arbejdet sammen med stjernekokken Gordon Ramsay, der ligeledes har sendt mindeord af sted til Zonfrillo på de sociale medier.

'Dybt berørt af de tragiske nyhed om Jock Zonfrillos død. Jeg nød i sandhed den tid, vi brugte sammen på 'Masterchef' i Australien. Jeg sender al min kærlighed til Lauren (Barry Zonfrillos enke, red.) og familien i denne svære tid'.

I Danmark kan du se 'Masterchef Australia' på TLC, ligesom du også kan streame programmerne på Discovery+.

Barry Zonfrillo blev dommer på programmet i 2019, og han har også været dommer på den australske børneudgave.