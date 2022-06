Chok-comeback: Vender tilbage efter otte år

Cameron Diaz bragede igennem i Hollywood, da hun i 1994 havde en rollen i hittet 'The Mask', og i de efterfølgende 20 år medvirkede hun i det ene hit efter det andet og udmærkede sig som en af de mest indtjenende kvindelige skuespillere nogensinde.

Men pludselig sluttede det, da hun i 2014 valgte at trække stikke og forlade Hollywood.

- Jeg besluttede bare, at jeg ville noget andet i mit liv. Jeg havde kørt på i så lang tid – arbejdet, lavet film, det bliver en rutine, og det efterlod ikke rigtig plads til mit eget liv, sagde hun i 2020 i et interview med Gwyneth Paltrows Goop.

Men nu er der godt nyt til de Cameron Diaz-fans, der i de sidste otte år har ventet på nyt. Den 49-årige skuespiller har nemlig droppet pensionen og vender inden længe tilbage i en ny Netflix-film.

Det afslører hendes medskuespiller i filmen, 54-årige Jamie Fox, på Twitter, hvor han har delt en lydoptagelse som reklame.

'Cameron, jeg håber ikke, du er vred over, at jeg optog denne, men nu er der ingen vej tilbage. Jeg var nødt til at ringe til 'the GOAT' (den største nogensinde, red.) for at hente endnu en 'GOAT' tilbage,' skriver han og tilføjer, at filmen starter optagelser senere i år.

Cameron Diaz' sidste film var også sammen med Jamie Foxx, som hun nu gør comeback med. Foto: Neil Hall/Ritzau Scanpix

'The GOAT' er NFL-spilleren Tom Brady, der bredt er anerkendt som en af de største sportsstjerner nogensinde. Tidligere i år nåede han halvanden måned som pensionist, da han først stoppede karrieren og siden ombestemte sig.

Cameron Diaz' pension varede noget længere, men nu er den altså forbi. Hendes seneste rigtige rolle var i 2014 i filmen 'Annie', hvor hun også spillede sammen med Jamie Foxx.

Du kan høre klippet herunder:

Der er endnu ikke meldt noget ud om, hvad filmen handler om, men ifølge Deadline er det en actionkomedie, som Seth Gordon instruerer. Han har også skrevet filmen sammen med Brendan O’Brien.

Privat er Cameron Diaz gift med musikeren Benji Madden. De to fik sammen datteren Raddix i 2019.

Sent som sidste år blev hun spurgt, om hun kunne finde på at gøre comeback som skuespiller, og her stod det klart, at det ikke lå i kortene.

- Vil jeg nogensinde være med i en film igen? Jeg ved det ikke. Jeg har ingen idé. Måske. Aldrig sig aldrig, sagde hun i radioprogrammet 'Quarantined With Bruce' og tilføjede:

- Jeg kunne ikke forestille mig, hvor jeg er nu som mor, at være på et filmset, hvor jeg skal være væk fra mit barn 14-16 timer hver dag.

