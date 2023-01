Chok: Danse-ikon ramt af aggressiv kræft

Den irsk-amerikanske Riverdance-veteran Michael Flatley er blevet opereret for en aggressiv form for cancer. Meldingen er, at danseren i skrivende stund er i pleje hos læger

Den 64-årige 'Riverdance'-stjerne Michael Flatley er blevet diagnosticeret med kræft, og han er for nylig blevet opereret.

Det oplyser den tidligere dansers team på Instagram.

'Kære venner. Vi har noget personligt at dele. Michael Flatley er blevet diagnosticeret med en aggressiv form for kræft. Han er blevet opereret og bliver plejet af et fremragende hold af læger', skriver danserens hold og fortsætter:

'Der vil ikke komme yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt. Vi beder kun om jeres bønner og lykønskninger. Tak'.

Verdenskendt veteran

Den irsk-amerikanske danser blev verdenskendt tilbage i 1990'erne for sine irsk inspirerede Riverdance-danseshows bl.a. med titlerne 'Lord of the Dance’, ’Feet of Flames’ og ’Celtic Tiger Live’.

Flatley blev anerkendt for at genopfinde traditionel irsk folkedans ved at inkorporere nye rytmer, synkopering og overkropsbevægelser deri og samtidig inkludere elementer fra moderne dans.

Michael Flatleys shows har spillet for mere end 60 millioner mennesker i 60 lande og har indtjent mere end en milliard dollars.

Han havde tidligere verdensrekorden hos Guiness for stepdans 35 gange i sekundet, og hans fødder var på et tidspunkt forsikret for 57,6 millioner dollars.

Flatley gik på pension i 2016 på grund af konstante smerter i rygmarven, knæ, fod og ribben.

Udover dansekarrieren har Flatley også forsøgt at lave film.

Tilbage i 2019 skrev, instruerede, finansierede og spillede han hovedrollen i spionfilmen 'Blackbird'.