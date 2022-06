Chok for Samantha Fox: Frygter kræft

Samantha Fox var for nylig en tur ved lægen, efter hun begyndte at få problemer med sin sangstemme. Og her var der ikke decideret gode nyheder til hende.

Til Metro fortæller hun, at en scanning viste en knude i halsen, og det ramte hende hårdt.

- Da jeg så det på skærmen, tænkte jeg: 'åh gud, det er ikke normalt'. Den så virkelig stor ud. Man tænker på kræft i halsen med det samme, fortæller hun til mediet.

Lægen var heller ikke i tvivl om, at de skulle reagere hurtigt.

- Lægen sagde, at den skal fjernes så hurtigt så muligt. 'Det er måske intet, men måske er det ikke,' fortæller 56-årige Samantha Fox.

Få dage før bryllup

Samantha Fox fortæller, hvordan hun og hendes norske kæreste reagerede på nyheden.

- Jeg var i chok. Min forlovede, Linda, var sammen med mig, og hun brød sammen i gråd. Jeg har grædt meget, siger hun og fortæller, at lægen siger, at knuden siddet er sted, der formentlig kommer til at efterlade et synligt ar, selv hvis det ikke er kræft.

Parret, der har været forlovet siden 2020, skal giftes om få dage.

Hvis Samantha Fox er lidt ekstra bange for kræft, så er der en ganske god grund til det. Hele to gange har hun nemlig oplevet sorgen helt tæt på.

Tidligere har hendes mor mistet livet til sygdommen, ligesom hun i 2015 mistede sin hustru, Myra, som hun havde været sammen med i 16 år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Samantha Fox bragede igennem som model i 80'erne, inden hun slog igennem som musiker. Her kan du læse historien om - og se billeder af - '80'ernes brystbombe nr. et'.