Chokbesked: Uhelbredeligt syg af kræft

For fem år siden måtte Johnny Ruffo akut under kniven, da lægerne fandt en svulst i hans hjerne. Nu har han fået den tragiske besked, at hans liv ikke kan reddes

Voldsomme bankende smerter i hovedet fik i 2017 skuespilleren og sangeren Johnny Ruffo til at opsøge en læge.

Den 34-årige 'Home and Away'-skuespiller troede, at han var blevet ramt af et smertefuldt migræneanfald, men lægerne kunne konstatere, at det var langt mere alvorligt med Ruffos hoved.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, fandt lægerne på sygehuset en svulst, som omgående blev fjernet ved en stor operation. Johnny Ruffo dokumenterede selv det omfattende indgreb på Instagram.

- Nogle ting i livet sætter virkelig tingene i perspektiv. Håber på et positivt resultat. Ha' mig i tankerne, skrev han dengang.

Siden har Johnny Ruffo kæmpet mod kræft, og i et tv-interview kom han mandag aften med den umådeligt triste opdatering på sin situation, at hans kræft er uhelbredelig.

Annonce:

- På et tidspunkt vil den få mig, men jeg kæmper stadig og slås stadig videre, sagde han i tv-showet 'The Project' og fortsatte:

- Når jeg ser på min diagnose og min tumor, var den gennemsnitlige levetid tre år. Det er fem år siden nu for mig. Jeg har allerede vundet. Mit mål er nu at prøve at hjælpe så mange mennesker som muligt og også leve et lykkeligt liv, sagde han.

Tænker på kæresten

Den australske sanger og skuespillers største bekymring er, hvordan kans kæreste har det med den nedslående besked.

- Man kan kun forestille sig, hvor svært det har været for hende, sagde han om sin 27-årige kæreste, Tahnee Sims.

Johnny Ruffo har medvirket i den australske tv-serie 'Home and Away' fra 2013 til 2016.

Tilbage i 2011 nåede han til finalen i den australske udgave af 'X Factor' i 2011, og året efter vandt han 'Vild med dans' down under.

Tæsk, porno og millioner