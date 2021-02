Chokerede alle: Derfor gjorde jeg det

Megastjernen The Weeknd chokerede mange fans, da han tilbage i november optrådte til American Music Awards med ansigtet pakket ind i bandage.

Siden så man ham i musikvideoen til hittet 'Save Your Tears', hvor hans ansigt var som forvandlet, og hvor det lignede, at han havde gennemgået markante plastikkirurgisk indgreb.

Lige siden har fans spekuleret i, hvad der er op og ned med det nye ansigt, og om The Weeknd havde lagt sig under kniven for at få kosmetiske indgreb.

Nu forklarer The Weeknd hele meningen bag ansigtet, som ifølge verdensstjernen var fake.

Det sker i et interview med Variety forud for sin optræden til Super Bowl natten til mandag dansk tid.

- Bandagen, som jeg havde på hovedet, symboliserer den absurde Hollywood-kultur, hvor kendte manipulerer med sig selv for at opnå overfladisk anerkendelse, afslører The Weeknd om sin optræden i American Music Awards.

Chokerede med 'nyt' ansigt: Viser sig frem igen

Hitmageren forklarer videre, at stuntet skal ses som en fortælling om en karakter, der ender i absurditet og farer, som tiden går.

- At være attraktiv er ikke vigtigt for mig. Men en overbevisende historie er, siger The Weeknd.

The Weeknds millioner af fans kunne dog heldigvis ånde lettet op, da verdensstjernen for nylig optrådte i en Super Bowl-reklame for Pepsi, hvor hans ansigt atter var normalt og dermed afslørede, at det hele bare var et stunt.

Natten til mandag mødes Kasas City Chiefs og Tampa Bay Buccaneers i Super Bowl, hvor The Weeknd skal optræde ved det legendariske halftime-show.