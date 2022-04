Chokerende påstand: Truede med selvmord

Johnny Depp forklarer fra vidneskranken, at han blev i forholdet med Amber Heard, fordi hun angiveligt truede med at tage livet af sig, hvis han gik

Onsdag fortsætter Hollywood-stjernen Johnny Depp sin vidneforklaring i retssagen, hvor han og ekskonen, Amber Heard, gensidigt har sagsøgt hinanden for bagvaskelse.

Og det er ikke småbeskyldninger, han retter mod Heard fra vidneskranken. En time inde i onsdagens retsmøde er Johnny Depp godt i gang med at tegne et billede af sin eksone som en hustyran, der med alle midler har forsøgt at knække ham.

Han forklarer, at Heard har brugt svagheder fra hans fortid, som for eksempel hans forbrug af stoffer og det misbrug, han oplevede fra sin mor i sin barndom som ammunition mod ham.

- Langsomt gik det op for mig, at jeg på en måde var i et forhold med min mor, forklarer han med henvisning til moderens voldelige, nedladende og mobbende adfærd.

Johnny Depp er onsdag for anden dag i træk i vidneskranken i retssalen i Virginia. Foto: Evelyn Hockstein/Ritzau Scanpix

Trusler

Ifølge Johnny Depp var det altid Amber Heard, der initierede skænderier mellem dem, og når han forsøgte at trække sig, kunne hun finde på at true ham. Det er ifølge Depp grunden til, at han blev i forholdet.

- Jeg ville gerne have det til at fungere. Jeg troede, jeg kunne hjælpe hende, siger han og fortsætter:

- Miss Heard har flere gange talt om at tage sit eget liv, så det blev også en faktor, for det er noget, der sætter sig fast i ens hoved. Jeg er sikker på, at det også hænger sammen med, at jeg har set min far holde fast, selvom min mor nærmest tæskede ham til døde.

Johnny Depp, der første gang trådte op på vidneskranken tirsdag, fastholder, at han aldrig har slået eller været voldelig over for Amber Heard.

Amber Heard har endnu ikke givet retten sin version af, hvad der foregik i deres ægteskab.