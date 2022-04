Chokerende video: Grinte Jada Smith efter Oscar-lussing?

Jada Pinkett Smiths reaktion på søndagens Oscar-drama, der som bekendt har skabt et ramaskrig i hele verden, er for første gang blevet set i et nyt viralt klip.

Det skriver en række internationale medier, herunder Metro.

Komikeren Chris Rock fik den hårde konsekvens at føle på egen kind, da han lavede en joke om Jada Pinkett Smiths skaldede isse, der er en bivirkning af sygdommen alopecia.

Vinklen på kameraerne ved liveshowet bevirkede. at seerne ikke så Jadas reaktion, da hendes mand hastede op på scenen for at give Rock en flad på siden af hovedet.

Imidlertid kunne det svagt høres, at der gik en bølge af latter gennem salen, mens den forvirrede Rock, der stod alene på scenen, sagde: 'Wow. Will Smith slog mig lige.'

Nu viser en video taget på en telefon og delt på sociale medier, at Jada ser ud til at deltage i latteren, mens Will Smith går tilbage til sin plads efter at have slået komikeren.

Kryptisk citat

Selvom optagelserne er taget bagfra, kan skuespillerinden ses læne sig frem og ryste på hovedet, mens hun ser ud til at grine af Chris' forvirrede reaktion.

Godt nok var Jada omdrejningspunktet for den joke, der udløste krisen, men hun forholdt sig tavs, indtil den 50-årige skuespillerinde tirsdag delte en kryptisk besked på sin Instagram-profil.

'Dette er årstiden, hvor man heles, og jeg er her for at gøre det,' skrev hun i opslaget uden en yderligere uddybning.

Will Smith gik dog selv til tasterne tirsdag, hvor han delte en undskyldning til Chris Rock med sine 62,2 millioner følgere på Instagram.

'Jeg vil gerne offentligt undskylde til dig, Chris. Jeg gik over stregen, og det var forkert af mig. Jeg er flov, og mine handlinger reflekterer ikke den mand, jeg ønsker at være,' skrev han blandt andet.