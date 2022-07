Chokerer: Bliver realitystjerne

Halifax Town har mistet sin ene angriber, der har valgt at blive tv-stjerne, 11 dage efter at han forlængede sin kontrakt

Forestil dig, at du har startet et nyt spil 'Football Manager' op, du starter i den femtebedste række, og pludselig popper beskeden op: 'Din bedste spiller vil være ude i de kommende uger, da han har valgt at blive realitystjerne.'

Det lyder for utroligt til at være sandt, men det er faktisk, hvad den kendte engelske fodboldklub FC Halifax Town døjer med i disse dage.

For 11 dage siden forlængede de kontrakten med Jamie Allen, der har valgt at fejre kontraktforlængelsen med en deltagelse i realityprogrammet 'Love Island', hvor han skal forsøge at finde kærligheden. En beslutning, der tilsyneladende er kommet bag på klubben.

'Jamie Allen har besluttet at blive en del af 'Love Island' 2022 og har gjort det klart, at denne mulighed er meget vigtig for ham. Vi vil gennemgå sagen, når han vender tilbage,' skriver klubben.

'Er I blevet hacket?'

At Allen, der er landsholdsspiller for Montserrat, en bjergrig ø i Caribien, nu springer ud som realitystjerne, chokerer naturligvis klubbens fans.

'De billeder må være photoshoppet - helt sikkert,' skriver en til billederne af ham, som 'Love Island' har udgivet.

'Er jeres Twitter-profil blevet hacket,' spørger en anden.

'Det er pinligt. Ja, pengene vil være gode, men han risikerer at smide karrieren i skraldespanden.'

Hos konkurrenterne har fansene til gengæld en fest.

'En af vores konkurrenter til oprykning mister en spiller til 'Love Island'. Det er den nyhed, vi ikke vidste, vi manglede i dag. Sikke en liga.'

Joker

En anden joker:

'Arsenals fans beder til, at Ben White ikke får nogle gode idéer'.

Den officielle hjemmeside for ligaen har også kommenteret 'handlen'.

'Den underligste sommer-transfer er netop blevet offentliggjort. FC Halifax Town-stjernen Jamie Allen skifter til 'Love Island'-villaen.'

Halifax Town starter den nye sæson 6. august.