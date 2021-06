Chokerer: Blodigt ansigt på den røde løber

Normalt er der dømt styling for fulde udblæsninger, når de store stjerner tropper op til fotografering på den røde løber.

For den 25-årige skuespiller Clara McGregor blev det dog en noget anden oplevelse, da hun fredag var mødt op til premieren på filmen 'The Birthday Cake', som også hendes far, Ewan McGregor, spiller med i.

Kort forinden var hun nemlig blevet bidt i ansigtet af en hund, fortæller hun i et opslag på Instagram.

'Når et hundebid er skyld i, at man må på skadestuen 30 minutter inden rød løber', skriver hun jokende til opslaget, hvor hun har delt flere billeder af sit blodige ansigt.

Hyldes

Siden er det væltet ind med kommentarer og likes på den unge skuespillers opslag fra følgere, der hylder hende for at stille sig frem foran kameraet trods skrammerne.

'Så sejt og ikonisk. Men av...', skriver en følger.

'Det bedste røde løber-look nogensinde', skriver en anden.

Flere andre sender hende også medfølende hilsner.

'Åh nej! Du er stadig smuk. Men jeg er virkelig ked af, at det skete', skriver en følger.

Clara McGregor er datter af Ewan McGregor og Eve Mavrakis.