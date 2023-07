Chokerer med ny ansigtstatovering

Der er mange måder at udtrykke sin kærlighed til sin partner på.

Et simpelt 'Jeg elsker dig' er for mange den åbenlyse måde at gøre det på, eller også er der Dennis Rodman-metoden.

Her er den verbale kærliheghedserklæring ikke nok, og blæk på papir er heller ikke tilstrækkeligt. Nej. Den 62-årige basketballlegende har nemlig valgt at få sin kærestes ansigt tatoveret. I sit fjæs.

Se tatoveringen på nedenstående Instagram-opslag.

Så må vi håbe, at deres kærlighed holder indtil døden dem skiller. Det kan jo være, at han får en potentiel ægteskabsattest tatoveret på den anden kind, der er jo plads.

Kæresten, Yella Yella, slog et stort smil op og blev helt begejstret, da Dennis Rodman viste hende det færdige resultat. Selvom hun først var imod ideen.

- Jeg fortalte ham først, at han ikke skulle gøre det og spurgte: 'hvad har du gang i', udtaler Yella Yella til TMZ.

De to kammersjukker, Kim Jong-Un (tv.) og Dennis Rodman (th.) hygger i opstillede omgivelser i det lukkede diktatur. Foto: Korea News Service/Ritzau Scanpix

Kontroversiel livsstil

Basketballikonet har igennem sit 62-årige lange liv, om nogen gjort, hvad der passede ham.

Kroppen er overtatoveret med flere forskellige tvivlsomme motiver, som mormor nok ikke ville bifalde. Så er han efter eget udsagn bonkammerater med Nordkoreas diktator, Kim Jong-Un, som han har haft flere vilde drukaftener med.

Men særligt én episode fortæller dig alt om Rodmans væremåde.

Helt tilbage fra hans storhedstid som Chicago Bulls-spiller i slut 90-erne, ønskede han en pause midt i NBA-sæsonen, hvor Bulls var på mesterskabskurs. Rodman ønskede og fik lov til at tage en 48-timers lang tys-tys tur med nøgenmodelkæresten Carmen Electra til Las Vegas.

Men Rodman vendte ikke tilbage til Chicago som aftalt. Derfor så holdets stjerneduo Michael Jordan og Scottie Pippen sig nødsaget til at valfarte til syndens by for at hive ballademageren ud af fjerene.