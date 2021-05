Chokerer med nye detaljer: Blev gravid efter voldtægt

Lady Gaga chokerede verden i 2014, da hun fortalte, at hun var blevet voldtaget, da hun var 19 år. Nu fortæller verdensstjernen nye chokerende detaljer om episoden.

Det sker i den nye Apple+-serie 'The Me You Can’t See' om psykisk sygdom og mental sundhed med prins Harry og Oprah Winfrey.

- Jeg var 19 år gammel, og jeg arbejdede i branchen. En producer sagde til mig, at jeg skulle tage mit tøj af, og jeg sagde nej. Jeg gik, og de sagde til mig, at de ville brænde alt min musik, siger hun i programmet og fortsætter:

- De stoppede bare ikke. De stoppede ikke med at spørge mig - og så frøs jeg bare. Jeg kan slet ikke huske det, siger hun om voldtægten.

Hun tilføjer, at hun efterfølgende bare blev efterladt på et hjørne ved forældrenes hus - og at hun rent faktisk blev gravid efter den traumatiske episode.

Vil aldrig se ham igen

35-årige Lady Gaga, der har det borgerlige navn Stefani Joanne Angelina Germanotta, har ikke tidligere offentliggjort navnet på musikproduceren bag voldtægten.

Det gør hun heller ikke i det nye program, selvom hun går et skridt videre end tidligere ved at fortælle, at han er musikproducer.

- Jeg kan forstå MeToo-bevægelsen, og jeg kan forstå, at nogle mennesker har det fint med at dele det. Men det har jeg ikke. Jeg vil aldrig se ham igen, siger hun.

Kroniske smerter

Lady Gaga har været åben omkring de store konsekvenser, episoden har haft for hende efterfølgende.

I årevis havde hun holdt voldtægten skjult for sine nærmeste, der dog har været en stor støtte, siden hun fortalte om voldtægten.

- Jeg føler psykisk smerte. Jeg lider af kroniske smerter, som stammer fra den paralyserende frygt, som jeg oplevede for næsten 10 år siden, har hun tidligere sagt i radioprogrammet 'the Morning Show', ligesom hun efterfølgende også har sagt, at hun lider af PTSD (posttraumatisk stress syndrom, red.) på grund af voldtægten.

Udover sin musik er Lady Gaga også kendt for sin Oscar-nominerede hovedrolle i filmen 'A Star Is Born', hvor hun spillede over for Bradley Cooper.