'Chokerer' nettet med sexliv

Megan Fox har med en enkelt sætning skabt et viralt opslag på de sociale medier

De kendtes sexliv kan for alvor sætte gang i kommentarer og delinger på de sociale medier.

Senest er det skuespilleren Megan Fox, der har delt lige lovlig meget ud af, hvordan det foregår mellem hende og kæresten Machine Gun Kelly.

Det gør hun på det sociale medie Instagram.

Her står Megan foran et marmorbord, hvor hun tager et billede med sin telefon.

Til billedet skriver hun: 'Det her bord i vores Airbnb har set nogle ting' med en emoji, der sveder.

Også kæresten Machine Gun Kelly har svaret på hendes opslag.

'Jeg er virkelig glad for, at det ikke er vores bord længere', lyder det.

Parret fandt sammen efter at have medvirket i en film sammen. Foto: Shutterstock

Parret har ellers ikke delt særlig meget om deres forhold, men det fejler angiveligt ikke noget.

Flere fans skriver til billedet, at de er 'chokerede' over opslaget, og at de har lidt ondt af den person, der ejer stedet, de havde lejet.

Billedet har ind til videre over to millioner likes og flere 100.000 kommentarer.

De to stod frem som par i maj 2020 og har siden været uadskillelige.