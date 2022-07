Heidi Montag var 'chokeret', over kønnet på sit kommende barn

Heidi Montage og manden Spencer Pratt udvider familien.

Parret, der i forvejen har sønnen Gunner på fire år, bliver til december igen forældre. Noget som parret i den grad har ønsket sig og kæmpet for.

Dog var Montage - med hendes egne ord - chokeret, da hun fik at vide, at det er en dreng, hun venter sig.

- Jeg tog den tidligste test, jeg overhovedet kunne, og det var min læge, der havde resultatet. Så jeg ringede og var sådan: 'Hey, jeg ville bare lige høre, om I havde fået resultatet?'. Og det havde de, siger Heidi Montage til US Weekly, og fortsætter:

- Jeg fik at vide, at vi skulle have en dreng, og jeg var faktisk chokeret.

Montage forklarer videre, at 'chokket' skyldtes, at 'The Hills'-stjernen var overbevist om, hun ventede sig en pige. Det var det imidlertid ikke, og da chokket havde lagt sig, kunne hun ikke være mere lykkelig, fortæller stjernen videre.

Parret har i forvejen sønnen Gunner på fire år. Foto: Ritzau Scanpix

Hård kamp

Montag gjorde ellers alt, hvad hun kunne for at blive gravid med barn nummer to.

'The Hills'-stjernen fortalte midt i kampen i en video på Youtube, at hun skulle gennemgå en operation, hvor hendes livmoderpolypper skulle fjernes.

'Jeg håber, at operationen virker, og at det er den eneste grund til, at jeg ikke har kunnet blive gravid', lød det i den forbindelse fra stjernen.

Noget tyder på, at det virkede. Parret bliver i hvert fald en familie på fire til december.

Heidi Montag og Spencer Pratt har været gift med siden 2009. Realityparret mødte hinanden i MTV's serie 'The Hills', hvor de blev kendt for deres dramaer og Montags mange skønhedsoperationer.