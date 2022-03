Chris Rock hyldes

Efter komikeren Chris Rock blev slået af skuespilleren Will Smith ved årets Oscar-uddeling, er Rocks Instagram-konto blevet fyldt med støttende kommentarer, der hylder komikeren for hans reaktion

Det er nok ikke gået manges næse forbi, at der udspillede sig et sandt drama ved dette års Oscar-uddeling.

Komikeren Chris Rock sagde, at han så frem til at se Jada-Pinkett Smith, Will Smiths kone, i 'G.I. Jane 2'. Etteren handler om en kvindelig - kortklippet - soldat.

Efterfølgende gik Will Smith på scenen, stak Chris Rock en lussing, satte sig ned og sagde, at Chris Rock ikke skulle snakke om hans kone.

Jada Penkett Smith har en sygdom, som gør, at hun mister håret. Foto: Ritzau Scanpix/Danny Moloshok

Lovestorm

At Chris Rock blev udsat for vold på direkte tv til det meste prestigefyldte og sete award-show, håndterede han aldeles flot.

Han blev stående, smilede og sagde lidt grinende:

- Jeg er lige blevet slået af Will Smith.

Den reaktion har medført en regulær 'lovestorm' for komikeren.

Folk er strømmet til Rocks Instagram for at støtte ham. Der har folk blandt andet kommenteret:

'Det tog du som en vinder!'

'Jeg elsker dig Chris Rock.'

'Chris rocked.'

'Sådan bevarer man roen og viser klasser, Chris Rock.'

Instagram opslaget er fra 14. marts.

Sådan så det voldelige optrin ud.

Hverken Chris Rock eller Will Smith har efterfølgende kommenteret hændelsen.

Efter episoden med slaget var Will Smith på scenen for at modtage prisen for bedste mandlige hovedrolle for sin rolle i filmen 'King Richard'.

Han modtog statuetten og holdt tale, mens tårerne trillede ned ad hans kinder.

I talen nævnte Will Smith ikke optrinnet kort forinden direkte. Der kom dog en undskyldning, uden at det klart fremgik, hvad der blev undskyldt for.

Det er første gang, at Will Smith vinder en Oscar. Han har to gange tidligere været nomineret.

Blandt andet for sin rolle som bokseren Muhammad Ali i filmen 'Ali'.