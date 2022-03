Chris Rock: - Jeg bearbejder det stadig

For første gang siden Oscar-showets, nævner Chris Rock den lussing, som han fik fra Will Smith på scenen

Under sit først show siden Oscar-natten nævner Chris Rock den lussing, som Will Smith gav ham under prisuddelingen.

Rock optrådte i Boston, og efter en varm velkomst fra publikum, lød det fra Rock med tårer i øjnene:

- Lad mig lige være helt tude-agtig.

Det skriver CNN.

- Jeg har ikke en masse lort at sige om det, hvis det er det, I er her for (...) Jeg havde skrevet et helt show inden weekenden. Jeg bearbejder stadig, hvad der skete, så på et tidspunkt vil jeg tale om det. Det bliver seriøst. Det bliver sjovt, men lige nu vil jeg bare fortælle nogle vittigheder, lød det fra Rock.

Chris Rock er i gang med sin turné 'Ego Death Tour', og det var altså den, som førte ham til Boston.

Will Smith gav Chris Rock en lussing på scenen, efter at Rock havde lavet en joke om Smiths kone, Jada Pinkett Smiths, skaldethed.

Hun er kronraget, fordi hun har hudsygdommen alopecia, der også kaldes pletskaldethed.

- Jada, jeg elsker dig. 'G.I. Jane 2', jeg kan ikke vente med at se den, sagde Chris Rock fra scenen henvendt til Jada Pinkett Smith.

Joken var en reference til actionfilmen 'G.I. Jane' fra 1997. Her er den kvindelige hovedrolle karseklippet som soldat.

Da Smith senere på natten modtog prisen for bedste mandlige hovedrolle undskyldte han ikke til Rock. Natten til tirsdag undskyldte han dog for, hvordan han havde taklet joken.