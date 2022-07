Chris Rock: - Jeg er ikke et offer

Nu er Chris Rock klar til at lave jokes med den berømte lussing, han fik af Will Smith

Det var på alles læber, da Will Smith midt under årets Oscar-uddeling gik på scenen og slog Chris Rock midt i ansigtet.

Det har taget lang tid for Chris Rock at bearbejde, hvad der skete på scenen den aften. Men nu er komikeren klar til at spøge med lussingen, der gik verden rundt.

- Alle, der siger, at ord gør ondt. Er aldrig blevet slået i ansigtet, siger Chris Rock i et stand-up show sammen med kollegaen Kevin Hart. Det skriver US Weekly,

- Jeg er ikke et offter. Ja, det gjorde ondt. Men rystede det lort af mig og gik på arbejde dagen efter.

Optrinnet skete, efter at Rock i en tale jokede med Will Smiths kronragede kone, Jada Pinkett Smith, som lider af en sygdom, hvor hun taber håret.

Komikeren Chris Rock sagde, at han så frem til at se Jada-Pinkett Smith, Will Smiths kone, i 'G.I. Jane 2'. Etteren handler om en kvindelig - kortklippet - soldat.

Efterfølgende gik Will Smith på scenen, stak Chris Rock en lussing, satte sig ned og sagde, at Chris Rock ikke skulle snakke om hans kone.

Da Smith senere på natten modtog prisen for bedste mandlige hovedrolle, undskyldte han ikke til Rock. Natten til tirsdag undskyldte han dog for, hvordan han havde taklet joken.

