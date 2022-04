Chris Rock: - Jeg taler ikke, før jeg bliver betalt

Komikeren åbner ganske kort op om lussinge-hændelsen med Will Smith og bedyrer, at livet er godt, men at han vil have penge for at udtale sig. Amerikanske medier spekulerer nu i, hvorvidt han rent faktisk mener det

Desværre er det ofte således med komikere, at man aldrig helt ved, hvornår de er seriøse eller ej på scenen i det, der umiddelbart kan virke som et seriøst, eftertænksomt øjeblik over for publikum.

Det gælder også komikeren Chris Rock, der ved oscarshowet for nylig blev slået i ansigtet af en rasende Will Smith, efter at Rock havde lavet en joke om Smiths kones sygdom.

Alverdens medier venter fortsat på en reel, officiel udtalelse fra Chris Rock, og noget tyder på, der kan gå lang tid, før han giver den.

I hvert fald hvis ingen er villige til at punge ud.

Hørelsen er tilbage

Det konstaterer flere amerikanske medier, efter at avisen Palm Springs Desert Sun i detaljer har beskrevet Chris Rocks seneste optræden på Fantasy Springs Resort Casino, der ligger i Indio, Californien.

Det foregik fredag aften amerikansk tid, hvor Chris Rock leverede endnu et show på sin amerikanske comedy-turné, der bringer ham staterne rundt.

Komikeren fortalte således publikum fra scenen, at han ikke vil tale om hændelsen med Will Smith, før han bliver kompensereret økonomisk.

- Jeg er okay, jeg har et stort show, men jeg taler ikke om DET, før jeg bliver betalt. Livet er godt. Jeg har fået min hørelse tilbage, sagde Chris Rock til publikum fra scenen.

Udtalelsen om hørelsen er naturligvis en joke baseret på den syngende lussing, han fik på siden af hovedet fra Will Smith, men spørgsmålet er, hvor meget sandhed der egentlig er i den anden del af citatet.

Ofte er det nemlig som bekendt sådan, at når folk joker om noget, er der faktisk et eller andet sted en grad af sandhed i det sagte, fordi man ikke ved, hvordan man ellers skal få det ud.

Amerikanske TMZ spekulerer i hvert fald i, at at Chris Rock enten søger en aftale med et amerikansk medie, der vil betale boksen for at han kommer med sin historie eksklusivt til dem, eller også hentyder han til, at han måske planlægger et søgsmål mod Will Smith med økonomisk vinding for øje.

Joker om andre kendte

TMZ skriver også, at de fleste amerikanske medier - og mange andre kloden rundt - formentlig for længst har rakt ud til Chris Rock for at tilbyde ham guld og grønne skove for hans version af historien.

Hvis det er en økonomisk givtig aftale, han søger, antager de derfor, at han endnu ikke er blevet tilbudt penge nok for at lukke op for posen.

Noget tyder på, at hændelsen med Will og Jada Smith ikke har lagt låg på provokationerne og lysten til at joke om andre kendisser.

I hvert fald melder Palm Springs Desert Sun, som overværede herligheden, at Chris Rock til showet fredag både grillede Hillary Clinton, The Kardashians, Meghan Markle og flere andre notabiliteter.