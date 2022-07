Chris Rock kommer til Danmark

Han modtog i foråret det, der nok efterhånden er verdenshistoriens mest omtalte lussing, da Chris Rock under Oscar-uddelingen blev slået på siden af hovedet af skuespiller Will Smith efter en joke om Smiths kone.

Og nu kan danske fans opleve komikeren i levende live.

12. september gæster Chris Rock nemlig Royal Arena i København sammen med komikerkollegaen Dave Chappelle i et dobbeltshow, oplyser Live Nation i en pressemeddelse.

De to komikere har utallige fælles optrædender bag sig, og ligesom deres mange andre shows verden over gælder der særlige regler for showet i København.

Fans må nemlig ikke bruge hverken mobiltelefoner, smartwatches eller andet elektronisk tilbehør under showet.

Chris Rock og Dave Chappelle har optrådt sammen flere gange. Pr-foto

Overfaldet på scenen

Udover de mange fælles shows har Dave Chappelle og Chris Rock en anden og mere alvorlig ting til fælles.

Annonce:

Det er nemlig ikke kun Chris Rock, der er blevet overfaldet på scenen, som det skete under Oscar-uddelingen. I foråret blev Dave Chappelle nemlig overfaldet af en mand med kniv under et show i Los Angeles.

Og ved et mildest talt bizart sammentræf var Chris Rock ifølge flere medier en af de første til at træde op på scenen efter overfaldet mod Chappelle.

Her skal han have krammet Chappelle og udbrudt: 'Var det Will Smith'?

Billetterne til showet i Royal Arena kan erhverves 3. august fra klokken 10 via. Live Nations hjemmeside.