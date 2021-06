Chrissy Teigen trækker sig fra stor rolle

Tidligere model og kogebogsforfatter Chrissy Teigen har valgt at trække sig fra Netflix-serien 'Never Have I Ever', hvor hun skulle have lagt stemme til en voice-over for en af hovedpersonerne.

Det sker efter afsløringer af ti år gamle tweets og beskeder, hvor modellen går til angreb på tv-personligheden Courtney Stodden.

En talsmand for Netflix-serien fortæller, at rollen forventes at blive givet til en anden i stedet.

Voldsomme Twitter-opslag så tidligere på året igen dagens lys, da Courtney Stodden i et interview afslørede, at Teigen chikanerede hende, da hun giftede sig med den 60-årige skuespiller Doug Hutchinson på trods af sine dengang bare 16 år.

I et de omtalte tweets bad Teigen blandt andet Stodden om at tage sig en lang 'dirt nap', hvilket på amerikansk er slang for døden.

Teigen er gift med John Legend. Foto: Jordan Strauss

Undskylder

I et længere Twitter-opslag har Teigen siden undskyldt for sine ti år gamle angreb på den dengang unge brud.

- Ikke mange mennesker er så heldige at blive holdt ansvarlige for alt deres tidligere lort, skrev Chrissy Teigen 12. maj fra sin Twitter-profil.

- Jeg er skræmt og ked af det over, hvem jeg plejede at være. Jeg var en usikker og opmærksomhedssøgende mobber, skrev hun videre.

Teigen har førhen været enormt populær på Twitter, hvor hun er kendt for sin skarpe og sarkastiske humor. Siden de gamle tweets så dagens lys i maj, har hun dog ikke været aktiv på det sociale medie.

Chrissy Teigen er gift med kunstneren John Legend. Sammen har to de børn Luna og Miles.

I efteråret sidste år mistede parret deres tredje barn ved fødslen.