Christopher Plummer er død - blev 91 år

'The Sound of Music'-stjernen er sovet stille ind

Christopher Plummer er død i en alder af 91 år.

Det skriver The Guardian, der har fået den triste nyhed bekræftet af familien til skuespilleren.

Mediet skriver, at han sov stille ind i sit hjem i Connecticut, mens han havde sin kone gennem 53 år, Elaine Taylor, ved sin side.

Skuespilleren fik ifølge IMDB sin debut på skærmen i 1953, hvor han medvirkede i tv-serien 'General Motors Presents', og siden fulgte en lang række roller i større og mindre film.

Christopher Plummer blev 91 år. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Han er nok bedst kendt for sin rolle som Georg von Trapp i succesfilmen 'The Sound of Music' fra 1965.

Han vandt en lang række priser for sine præstationer. Blandt andet kunne han glæde sig over en Oscar for bedste mandlige birolle i filmen 'Beginners'. Den pris vandt han i 2011.

Derudover vandt han to Tony'er og to Emmy'er i løbet af sin meget succesfulde karriere.

I 2017 trådte Christopher Plummer til med kort varsel, da Kevin Spacey blev beskyldt for en række seksuelle overgreb og derfor blev fjernet fra Ridley Scott-storfilmen 'All the Money in the World'.

Filmen var ellers klar til at blive udgivet, da Spacey-skandalen begyndte at rulle. Man valgte dog at fjerne ham helt fra filmen, mens Christopher Plummer i stedet optog en række nye scener og indtog rollen som J. Paul Getty. Han endte med at blive Oscar-nomineret for rollen, men vandt ikke.

Han var aktiv frem til sin død, men hans seneste roller på skærmen var ifølge IMDB fra 2019. Her medvirkede han i tre film og tv-serien 'Departure'. Ifølge filmmediet var han i gang med at lægge stemme til animationsfilmen 'Heroes of the Golden Masks', der skulle udkomme i år.