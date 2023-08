Clarence Avant er død

Clarence Avant, som blev kendt under tilnavnet 'The Black Godfather', er gået bort i en alder af 92 år.

Det oplyser familien til Avant i en pressemeddelelse ifølge Variety.

'Det er med tungt hjerte, at familien Avant/Sarandos kan meddele, at Clarence Alexander Avant er død', skriver familien, som tæller sønnen Alexander, datteren Nicole og svigersønnen Ted Sarandos.

De fortsætter:

'Gennem hans revolutionære lederskab, blev Clarence kendt som 'The Black Godfather' inden for musik, underholdning, politik og sport. Clarence efterlader sig en kærlig familie og et hav af venner og bekendtskaber, som har forandret verden, og som vil fortsætte med at forandre verden i kommende generationer. Glæden over den arv, han efterlader sig, dulmer sorgen over vores tab'.

Ifølge pressemeddelelsen gik Clarence Avant stille bort i sit hjem i Los Angeles søndag.

Hustru myrdet

Clarence Avant var gennem sin karriere både pladeselskabsejer, manager, musik- og filmproducent. Han har arbejdet sammen med blandt andre Whitney Houston, Pharrell Williams og Snoop Dogg.

Derudover har han gennem årene ydet rådgivning for præsidenterne Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush og Barack Obama.

Hans datter, Nicole, er tidligere ambassadør for staten Bahamas. Hun er gift med Ted Sarandos, som er direktør for streaminggiganten Netflix.

Gennem 54 år var Clarence Avant og Jacqueline Avant gift. Hun blev dræbt i december 2021. Foto: Mark Von Holden/Ritzau Scanpix

Tabet af Clarence Avant er ikke den eneste sorg, familien har gennemgået for nylig.

For mindre end to år siden døde hans kone gennem 54 år, Jacqueline Avant, efter at være blevet skudt under et røveri og overfald i deres fælles hjem i Beverly Hills, skriver The Hollywood Reporter.

Gerningsmanden erkendte sig i den efterfølgende retssag skyldig i drabet og blev idømt en fængselsstraf på mellem 190 år og livstid.