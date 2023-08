Clinton reagerer på dødsfald: 'Vi elskede ham'

Søndag døde Clarence Avant, bedre kendt som 'The Black Godfather', i en alder af 92 år.

Og hans død er ikke gået ubemærket hen. Flere kendte ansigter har nemlig været ude og reagere på den triste nyhed.

To af dem som har reageret på døsfaldet er den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, og hans kone, den tidligere præsident-kandidat Hillary Clinton.

I et opslag på det sociale medie X, skriver Bill Clinton, at parret 'er dybt kede af det'.

'Hillary og jeg er dybt kede af at høre om vores ven Clarence Avants bortgang. Hans legendariske karriere bragte artister og deres musik ud til millioner af folk. Han brugt også sin succes til at åbne mulighedernes døre for nye generationer af entreprenører og promotorer,' skriver parret blandt andet.

Elskede ham

Derudover skriver parret, at Clarence Avant var både 'varm og vis'.

'Han var dygtig, sjov, varm og vis. Det var umuligt at bruge tid med ham, uden at gå derfra med en følelse af, at man var mere positiv og ville følge hans eksempel. Vi elskede ham bare.'

Afslutningsvist takker parret den afdøde Clarence for 'årtiers venskab', og sender samtidig en hilsen til familien.

Clinton-parret kender Clarence Avant, fordi han i en periode rådgav Bill Clinton, da han var præsident. Derudover har han også rådgivet Jimmy Carter, George Bush og Barack Obama.

Hyldes også af andre

Det er dog ikke kun Clinton-parret, som har i dag har hyldet Avant.

Det har rapperen T.I, som blandt andet er kendt for hittet 'Whatever you like', også.

I et opslag på X skriver rapperen, at 'han ikke kunne tro de nyheden', og samtidig sender han en tak til Clarence Avant 'for alt den visdom, han har delt', samt de muligheder han har skabt for artister T.I.

Udover T.I har den tidligere Basketball-stjerne, Earvin 'Magic' Johnson, også reageret på Clarence Avants død på X:

'Hvil i fred til den legendariske, spil-ændrende 'Black Godfather', og min gode ven, Clarence Avant. Hans præstationer taler for sig selv,' skriver sportsstjernen blandt andet.

