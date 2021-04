'Clueless'-stjerne: - Jeg fik næsten et hjerteanfald

De fleste kan nok huske klassens 'mean girl', Amber, i den ikoniske 90'er-film 'Clueless'. Elisa Donovan, der står bag rollen, har nu fortalt om den svære tid, hun gik igennem, mens hun optog filmen.

I podcasten 'Celecrity Catch Up: Life After That Thing I Did' fortæller Elisa Donovan, at hun led af en slem spiseforstyrrelse under optagelserne til ungdomsfilmen 'Clueless'.

- Jeg havde fri nogle dage, og der fik jeg næsten et hjerteanfald. Min veninde kørte mig på skadestuen, og lægen begyndte at fortælle mig om spiseforstyrrelser, og jeg sagde til ham, 'du er skør', for jeg troede, jeg var for fed til at have anoreksi, hvilket er en del af sygdommen, fortæller Elisa Donovan om den svære tid.

Hun uddyber også nogle flere af grundene til hendes store benægtelse af sygdommen.

- I øjeblikket var jeg så bange for, jeg ville miste mit job. Mit liv og min karriere var på vej i den rigtige retning, og jeg var bekymret for, at det her (anoreksien, red.) ville forhindre det, siger hun.

Overvandt sygdommen

Alligevel endte hun dog med at søge hjælp under optagelserne til 'Clueless'.

- Den eneste grund til, at jeg fik hjælp, var, at jeg var bekymret for, at jeg ikke ville være i stand til at fortsætte med arbejdet. Det er ikke sådan, man får det bedre. Viljen skal komme fra et ægte ønske om at få det bedre.

Selvom hendes intentioner i begyndelsen ikke var på det rette sted, lykkedes det Elisa Donovan at komme over sygdommen.

- Det hele begyndte midt i optagelserne til 'Clueless', så den film ændrede mit liv meget, men det var også det, der hjalp mig til at blive sund igen, fortæller hun.

Siden hun selv er blevet rask efter sin sygdom, har hun hjulpet andre, der står i samme situation, som hun gjorde dengang.