CNN-boss siger op: Havde forhold til kollega

CNN skal have ny topchef.

Jeff Zucker har onsdag eftermiddag dansk tid opsagt sin stilling. Det skriver CNN selv.

Årsagen er et forhold med samtykke til en kollega, skriver han i en besked til de ansatte.

'Som en del af efterforskningen af Chris Cuomos tid hos CNN, blev jeg spurgt til et forhold med samtykke med min nærmeste kollega, som jeg har arbejdet med i 20 år. Jeg erkendte, at forholdet havde udviklet sig i de seneste år,' skriver han og fortsætter:

'Jeg skulle have fortalt om forholdet, da det startede, men det gjorde jeg ikke. Det var forkert af mig. Derfor siger jeg op i dag,' fortsætter 56-årige Zucker.

Allison Gollust bekræfter forholdet. Hun forbliver hos CNN, hvor hun er marketingsdirektør. Foto: Mike Groll/Ritzau Scanpix

Den omtalte kollega er Allison Gollust, der er marketingsdirektør hos CNN. Hun forbliver hos mediegiganten.

'Jeff og jeg har været tætte venner og kolleger i over 20 år. For nylig, under corona, ændrede vores forhold sig. Jeg fortryder, at vi ikke oplyste om forholdet i rette tid', skriver hun til de ansatte og understreger, at hun er stolt af at være på CNN og ser frem til at fortsætte i jobbet.

Jeff Zucker har været præsident hos CNN Worldwide siden 1. januar 2013. Mediet beskriver ham selv om en af de mest magtfulde chefer i mediebranchen.