DaBaby tiltalt i voldssag

Endnu en skandale skyller ned over rapperen DaBaby, der netop er tiltalt for at have overfaldet en ejendomsadministrator under optagelser til en musikvideo

Nu er den verdenskendte rapper DaBaby i vælten igen, efter han endnu engang at have været involveret i en voldssag, hvor han netop er blevet tiltalt.

Denne gang gik det ud over ejendomsadministratoren Gary Pagar, som blev slået til jorden og mistede en tand, fordi han forsøgte at afbryde optagelserne til en musikvideo, rapperen lavede tilbage i december.

Det skriver flere medier, blandt andre TMZ og Page Six.

Brød aftalen

DaBaby lejede en ejendom af Gary Pagar til videooptagelserne, der ville vare en uges tid. I den forbindelse havde de aftalt, at antallet af mennesker på grunden ikke skulle overstige 12.

Men den aftale skulle DaBaby vise sig at være løbet fra. Under optagelserne modtog Gary Pagar nemlig flere henvendelser om, at rapperen skulle have overtrådt forbuddet.

Da ejendomsadministratoren selv tog ud på grunden for at se sagen an, så han til sin forskrækkelse, at der ganske rigtig var omkring 40 mennesker til stede på grunden.

Det fik ejendomsadministratoren til at gribe ind og afbryde optagelserne. Han havde håbet på at tale med stjernen, men blev i stedet slået i jorden af en fra DaBabys kreds. En mand ved navn Thankgod Awute er ifølge TMZ også tiltalt i sagen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rapperen har været involveret i flere voldssager og har også for kort tid siden været i vælten efter at være kommet med homofobiske og misogyne udsagn under en af sine koncerter. Foto: Ritzau Scanpix

Flere voldssager

Det er bestemt ikke første gang, vi hører DaBaby omtalt i forbindelse med voldssager, han skulle have været impliceret i.

Det er ikke længe siden, at betjente fra Troutman politiafdeling i North Carolina måtte rykke ud til en af rapperens privatejendomme, hvor en mand var blevet skudt.

Derudover har rapperen også tidligere været under massiv kritik, efter at han under en af sine koncerter kom med homofobiske og misogyne udtalelser, hvilket fik sponsorer, festivaler og koncertsteder til at afbryde samarbejdet med rapperen i en periode.