Dansk hotel-direktør afslører: Sådan er Depp

Direktøren for Hotel Randers har kun godt at sige om ugens overnattende VIP-gæster

Verdensstjernen Johnny Depp blev sent onsdag aften spottet på Brasserie Mathisen, som er en del af det fire-stjernede Hotel Randers i hjertet af byen, hvor han også overnatter.

- Det er jo helt fantastisk, at en superstjerne vil bo hos os. At han vil bo på et lokalt hotel, siger Sven Nørskov Eskildsen, direktør for Hotel Randers, til Ekstra Bladet.

- Han er utrolig sød og venlig. Det er de allesammen. Det er jo ikke kun ham, men også Jeff Beck og hans musikere og crew. De er så søde og rare mennesker, så det er et rigtig hyggeligt bekendtskab her på hotellet, siger Sven Nørskov Eskildsen.

Johnny Depp sad for barenden på Brasserie Mathisen. Foto: René Schütze

Jeff Beck og Johnny Depp spiller to koncerter på Værket i Randers. Den første i aftes.

- Vi er jo glade for, at Værket i Randers kan trække sådan nogle kunstnere til byen. Det skaber en fantastisk stemning både i byen og på hotellet. Og at Johnny Depp, som jo om nogen har været i vælten på det seneste, så vælger at bo her lokalt, synes vi jo bare er helt fantastisk.

Intet at mærke

- Kan man mærke på ham, han har været igennem en opslidende retssag?

- Næh, det kan man ikke, du. Ved du hvad, han er virkelig sød og rar. Det billede, som i selv bringer af ham, hvor han sidder og vinker ud til jeres fotograf, sådan er han også overfor os. Han er så sød og rar overfor vores medarbejdere, os allesammen.

En overskudsagtig Johnny Depp efter koncerten i Randers onsdag. Foto: René Schütze

- Skaber det nervøsitet, når sådan en superstjerne checker ind?

- Nej, men vi er jo opmærksomme. Der er nogle ting omkring sikkerhed, vi er opmærksomme på, og så vil de selvfølgelig gerne have et værelse, hvor der er ro, fordi de er af sted om aftenen, så de kan være klar til koncerten næste dag. Så vi sørger for et værelse ind mod gården og ikke ud gaden.

- Men der er ikke noget hos ham, der er specielt. Det er meget uproblematisk det her, vil jeg sige. Det er en stor fornøjelse at have ham boende.

Flere personer var mødt op ved Brasserie Mathisen i Randers onsdag aften for at få et glimt af verdensstjernen. Foto: René Schütze

Havde spist

Da Johnny Depp og Jeff Beck for nylig gav koncert i Birmingham, bookede de efterfølgende en hel restaurant og spenderede over 400.000 kroner.

Helt så vildt gik det ikke for sig på Brasserie Mathisen onsdag aften, men der blev dog holdt lidt længere åbent for superstjernerne.

- De kom først, da vi skulle til at lukke klokken 24 og havde spist, da de kom. Så det passede med, at de spisende gæster var ude og så kunne de lige sidde i ro og fred for sig selv omkring bardisken i brasseriet til en debriefing og en sodavand eller drink, siger Sven Nørskov Eskildsen.

Johnny Depp til debriefing på Brasseri Mathisen. Foto: René Schütze

Depp gav, før han og bandet nåede til Randers, koncert i Amager Bio.

Jeff Beck og Johnny Depp spiller endnu en udsolgt koncert på Værket i Randers i aften, hvor efter de fortsætter til Oslo.

