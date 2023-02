Dansk model hånd i hånd med One Direction-stjerne

Den tidligere One Direction-charmetrold Louis Tomlinson brød med sin on/off-kæreste siden 2011, Eleanor Calder, i januar.

Men der skulle ikke gå længe, inden han fandt en ny flot pige at holde i hånd med.

Det viser billeder af Tomlinson i Los Angeles, der bringes i britiske The Mirror.

Her beskriver mediet pigen som en 'mystisk blondine', men konkluderer samtidig, at der er tale om en dansk kvinde, som endda nævnes ved navn, så mere mystisk er hun altså heller ikke.

På billedserien ses sangeren således slentre hen ad gaden i solskinnet hånd i hånd med den Los Angeles-baserede danske model Sofie Nyvang, 22, der på sin Instagram-profil følges af næsten 35.000

Og noget kunne tyde på, at følgetallet er steget markant, efter at nyheden om hendes bekendtskab med stjernen er kommet frem og bl.a. er 'talk of the town' på det sociale sladdermedie Reddit.

I går havde hun således 'blot' 21.600 følgere.

Se billederne hos The Mirror her.

Louis Tomlinson begyndte at være kærester med Eleanor Calder helt tilbage i 2011, men splittede op i 2015. I 2017 begyndte de at være sammen igen, men i sidste måned var det slut. Foto: Ritzay Scanpix

'Parret' ser glade ud, imens de nyder to go-kaffe i deres T-shirts med rock-print, men det er ikke lykkedes The Mirror at få bekræftet, om Louis og Sofie er kærester, eller om de bare er gode venner.

Den britiske avis noterer sig dog følgende: 'Det ser ud til, at de er klar til at vise verden, hvad der ligner blomstrende romantik.'

Ekstra Bladet har kontaktet Sofie Nyvang for at høre hende, hvad der er op og ned i hendes åbenlyst tætte relation til One Direction-sangeren.

Hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på henvendelsen.

Louis Tomlinson giver i øvrigt koncert i Royal Arena på Amager 31. august 2023.