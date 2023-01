Danske Henrik tog afsked med Presley: - Det var virkelig crazy

Henrik Knudsen var søndag til stede ved mindehøjtideligheden for Lisa Marie Presley, som blev holdt på Graceland i Memphis. Han ejer selv Memphis Mansion i Randers, der er dedikeret til hendes legendariske far, Elvis Presley

Ved mindehøjtideligheden for Lisa Marie Presley på Graceland søndag eftermiddag dansk tid, var en dansker til stede.

Det var Henrik Knudsen, som driver Memphis Mansion i Randers, der har et museum dedikeret til Elvis Presley, så derfor var han naturligvis rejst til Memphis for at være med, da legendens datter skulle begraves.

- Når jeg bruger ordet 'vildere', så er det et dårligt ord at bruge om en begravelse, det forstår jeg godt. Men jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, inden jeg kom herover. Jo jeg forventede, at der ville være en ceremoni af en eller anden art, og at der selvfølgelig ville være noget gospel-musik.

- Men at de her artister kom, altså Axl rose og Alison Moyet. Det var skørt - altså det var virkelig crazy. Jeg havde ikke forventet, at det overhovedet var på det niveau, hvis man kan bruge det udtryk om en begravelse.

Mindehøjtideligheden blev afholdt i et telt med en scene ude foran palæet i Graceland. Privatfoto.

En del af A-holdet

- Hvorfor er du taget derover?

- Da jeg endelig tog afsted, var jeg lidt i syv sind. Det er jo ikke ligefrem nabokommunen. Det har også kostet nogle penge, men alt skal ikke gøres op i penge.

- Jeg følte bare, at hey; jeg var 13 år, da Elvis døde. Det er klart, at Lisa er jo ikke Elvis, men jeg tænkte bare, at hun er den sidste i planen, og jeg ville ikke risikere, at jeg om nogle uger tænkte 'shit, jeg skulle være taget afsted'. Så nogle gange må man tage chancerne, og det er jeg sindssygt glad for, at jeg gjorde nu.

- Det var en stor oplevelse?

- Det er en kæmpe, kæmpe oplevelse og meget rørende. Vanvittigt rørende. Talerne om, hvor stærk hun var, og hvor elsket hun i virkeligheden var. Der er så mange superstjerner, der har udtalt sig om hende, og jeg havde ikke nogen fornemmelse af, at hun var en del af det A-hold.

- Hvad var det største øjeblik for dig?

- Det var nok Axl Rose. For det første, fordi jeg ikke havde forventet det, og så sang han 'November rain'. Det var så flot, da han sad der ved sit piano og fortalte nogle anekdoter om sit og hendes liv.

- Også at Fergie overhovedet var der, og hun kaldte hende hele tiden for 'my sis'. De var meget tætte, og det er sådan noget, der overrasker en lille smule, siger Henrik Knudsen.

Sådan så en del af forsamlingen ud, der var mødt op til mindehøjtideligheden. Privatfoto.

5000 gæster

Henrik Knudsen kalder sig selv for Elvis-tosse, og selvom han fortæller, at han har fulgt Lisa Marie Presley i periferien - og 'selvfølgelig' har hendes albums - så vidste han altså ikke, at hun var så stor.

- Man havde regnet med, at der kom 250 gæster, og det havde man også forberedt til. Men det fik man hurtigt korrigeret på.

- Hvor mange vil du skyde på, at der var til stede?

- Jeg skrev jo 3000 til dig tidligere, men noget politi, vi talte med, sagde, at der havde været omkring 5000. Det er alligevel en stor begravelse.

Henrik Knudsen har mødt Lisa Marie Presley flere gange gennem årene. Privatfoto.

Sendte julekort

Det eneste, Henrik Knudsen gerne havde set anderledes, var, at han havde fået sin hustru med. Men hun var desværre nødt til at blive hjemme i Randers for at passe butikken.

Han er dog glad for, at han fik taget afsked med Lisa Marie Presley, som han har mødt flere gange i sit liv. Billedet ovenfor er fra et privat arrangement for ti år siden.

- Første gang mødte jeg hende i 2002, dengang hun var gift med Nicholas Cage. Det var også til et afterparty, hvor jeg heller ikke vidste, hun ville dukke op. Så jeg har mødt hende nogle gange.

- Hun var meget, meget sød og sympatisk. Virkelig sympatisk. Jeg har altid lagt vægt på aldrig at snakke med hende om hendes far. Ham har jeg faktisk aldrig snakket med hende om, kun om hende selv.

- Var det dit indtryk, at hun ikke var så glad for at tale om sin far?

- Nej, jeg tror egentlig, hun var glad for sin far og stolt af sin far. Hun var også god til at forsvare ham i alle situationer, men jeg følte bare, at alle ville snakke med hende om hendes far. Jeg ville hellere snakke med hende om hende selv, forklarer Henrik Knudsen.

De to har sendt julekort til hinanden hvert år i 20 år, men Henrik Knudsen kalder det et 'professionelt forhold', hvor hun mest gjorde det for at anerkende ham for sit arbejde.