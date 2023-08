Danske Jess: Mødte verdensstjerne midt ude i de norske fjelde

Dagen startede helt almindeligt for Jess Boje Grønning.

Han havde pakket rygsækken og var klar til at gå en tur i de norske fjelde ved Arnøya.

Men allerede da han steg ud af sin bil ved parkeringspladsen ved Lauksletta, blev Jess Boje Grønning klar over, at vandreturen ikke ville blive en helt normal en af slagsen.

Gå uden om

- Allerede da jeg stiger ud ad bilen og tager min rygsæk på, kommer der en fra et filmset hen og siger, at jeg skal være opmærksom på at, de indspiller på den her rute, men de vil selvfølgelig ikke stoppe mig i at gå, men jeg skulle være sød at gå uden om filmsettet, fortæller Jess Boje Grønning til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det var selvfølgelig helt fint.

Og så skete det.

- Så går der fem minutter, så kommer der en flok gående, og i midten af den er Will Smith, fortæller Jess Boje Grønning, der bliver meget overrasket ved synet af den amerikanske verdensstjerne.

'Hej mr. Smith'

- Men jeg ved, at det er 'once in a life time', så selvfølgelig bliver jeg nødt til at gribe chancen. Så jeg siger 'hej mr. Smith', og så stopper han op og siger hej tilbage, lyder det fra Grønning, der går over til Will Smith og får sig en fem minutters snak med verdensstjernen om, hvad Jess Bøje Grønning laver midt ude i fjeldet.

- Han er meget betaget af naturen heroppe, så det snakkede vi lidt om, og jeg fortæller, hvor jeg skal hen, uddyber Jess Boje Grønning, der ender med at spørge verdensstjernen om en selfie.

- Han er fantastisk imødekommende og helt nede på jorden, meget sympatisk, og siger selvfølgelig ja, fortæller Jess Boje Grønning om Will Smith.

Will Smith kom i den grad i modvind, da han i 2022 valgte at give Chris Rock en lussing under Oscar-uddelingen. Foto: Ritzau Scanpix/Brian Snyder

Venner

Selfien er siden blevet bragt i en række norske medier, ligesom også Ekstra Bladet har fået lov til at bringe billedet.

Da deres veje derefter skilles, blev det med et 'have a nice run, buddy' fra Will Smith til Jess Boje Grønning.

- Nu er vi sørme blevet venner, tænkte jeg. Ligesom jeg da er enormt beæret over, at han gider at snakke fem minutter med mig. Fantastisk fyr, ingen tvivl om det. Jeg er beæret over at få lov til at møde ham, siger danske Jess, der til dagligt bor i Arnøya i Norge - en ø, som han selv beskriver som 'den mest fantastiske i verden.'

Vores norske naboer har siden sidste uge haft fornemt besøg af Will Smith, der er i Norge i forbindelse med optagelserne til en ny tv-serie, der hedder 'Pole to Pole'. Serien, hvor Smith skal rejse fra Sydpolen til Nordpolen, får efter planen premiere på Disney+.

Ikke forventet det

Jess Boje Grønning vidste godt, at Smith er på besøg i nabolaget, men han havde bestemt ikke forventet, at løbe ind i verdensstjernen på sin tur.

- Nej, det havde jeg ikke. Jeg synes, at man skal lade dem være i fred. Og havde jeg vidst, at de var der, var jeg nok ikke gået den vej, runder Jess Boje Grønning af.

Det er ikke første gang, at vores norske naboer har fornemt besøg.

Tilbage i maj aflagde filmstjernen Tom Cruise Svalbard et besøg i forbindelse med optagelserne til 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two'.