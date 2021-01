Dater mænd på den halve alder: - Jeg er Guds gave til yngre mænd

Den svensk-britiske model og tv-personlighed Ulrika Jonsson fortrækker yngre mænd.

Efter den 53-årige Jonsson blev skilt fra sin tredje mand tilbage i april 2019, er hendes fascination af yngre beundrere for alvor taget til.

- Jeg har datet en, der er 21 år yngre - det er enormt spændende for en gammel, klog kone som mig, fortæller Ulrika Jonsson i et interview med The Sun.

Fra 21 år

Ulrika Jonsson, der er mor til fire, forklarede i første omgang, at hun gik efter mænd fra '25 og op'.

Men senere har hun udvidet parametrene en smule og ser nu intet i vejen for at forsøge sig med en 21-årig.

Hun beskriver 'idéen om den yngre mand' som 'farligt tiltrækkende'.

- Det er risikofyldt på grund af al potentialet for at blive dømt, den forventede offentlige forargelse og muligheden for at gøre nogen kede af det på hjemmefronten. Jeg er 53 og ville gladelig date en mand fra 21 og op, forklarer Ulrika Jonsson.

Guds gave til yngre mænd

Hun er dog bekymret for, hvordan det vil modtages derhjemme af hendes ældste søn på 26 år og ældste datter på 20 år.

På trods af det er hun fuld af selvtillid - og har sex højt på agendaen for fremtiden.

- Jeg ønsker mig ikke børn eller ægteskab. Jeg vil have grin, god mad og sex. Vær så venlig, lyder det fra Jonsson, der føler sig som en 'sexet gudinde'.

- I den forstand er jeg Guds gave til yngre mænd.