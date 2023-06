Datter åbner sig om sygdom: Vidste det i lang tid

Med mere end 40 år som filmstjerne i bagagen kom det som et chok, da hollywoodikonet Bruce Willis sidste år annoncerede, at han indstillede karrieren som følge af sygdom.

Nu åbner hans datter Tallulah Willis sig om tiden, kort inden hun fandt ud af, at hendes far var syg. Det sker i et essay i magasinet Vogue.

'Jeg vidste i lang tid, at der var noget galt. Det startede med en manglende eller vag reaktion. Senere blev den manglende reaktion værre, og jeg tog det nogle gange personligt. Han havde lige fået to børn med min stedmor, Emma Heming Willis', skriver Tallulah Willis i essayet, hvori hun også kommer ind på, at det dog ikke kunne være længere fra virkeligheden.

I marts sidste år kunne familien fortælle, at Bruce Willis måtte trække sig fra karrieren på grund af diagnosen afasi.

Både Emma Willis, Bruce Willis' ekskone, Demi Moore, og deres fælles børn, Rumer, Scout, og Tallulah, var afsender på pressemeddelelsen.

Bruce Willis her med sin ekskone, Demi Moore, og deres børn. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

'Det her er en virkelig udfordrende tid for vores familie, og vi sætter stor pris på jeres kærlighed og støtte. Vi kommer igennem det her sammen som en stærk samlet familie', stod der blandt andet i pressemeddelelsen.

Billeder af alt

I Vouge skriver Tallulah også om Bruce Willis nuværende tilstand. Hun skriver blandt andet, at han stadig ved, hvem hun er, og at han lyser op, når hun træder ind i rummet, ligesom hun også fortæller, at hver gang hun besøger sin far, så tager hun billeder af alt for at dokumentere deres tid sammen.

Hun fortæller videre, at hun har alle voicemails fra ham gemt på en harddisk.

'Jeg bliver ved med at veksle mellem nutiden og fortiden, når jeg taler om Bruce: Han er, han var, han er, han var. Det er, fordi jeg har håb for min far, som jeg er så tilbageholdende med at give slip på,' skriver Tallulah Willis videre.

Demi More og Bruce Willis var gift fra 1987 - 2000. Sammen har de tre børn. Foto: Jordan Strauss /Ritzau Scanpix

Bruce Willis har en lang karriere i Hollywood bag sig. Han er allermest kendt for sin rolle i de ikoniske 'Die Hard'-film.

Det er nok de færreste, der i dag kan forestille sig at se andre end lige præcis Bruce Willis i rollen som den uheldige helt John McClane.

Det var dog langtfra sikkert fra begyndelsen, at det skulle være den - på det tidspunkt - relativt ukendte skuespiller, der skulle ende med at stjæle billedet. Det kan du læse mere om her.