Datter hylder sin berømte model-mor

Netop nu er den 18-årige nystartede model, Lila Grace Moss, i Paris med sin berømte model-mor, Kate Moss, hvor de sammen følger modeugen i Paris. Tidligere i dag sad de sammen på første række til en catwalk i Paris.

I går var også en særlig dag for både mor og datter. Her fyldte Kate Moss nemlig 47 år, og datteren Lila hyldede sin mor og ønskede tillykke med fødselsdagen og lagde et retro-billede ud på Instagram, hvor man kan se Lila som baby sammen med sin mor, Kate Moss.

Til billedet skriver Lila: 'Jeg ønsker dig den bedste fødselsdag nogensinde. Jeg elsker dig så meget'.

Den nu 47-årige Kate Moss slog for alvor igennem i midten af 1990'erne, hvor hendes samarbejde med Calvin Klein især var medvirkende til at give hende ikon-status.

Kate Moss har prydet forsiden på mode-magasiner mere end 300 gange. I 2007 blev hun af mediet Forbes kåret som den anden rigeste supermodel i verden.

Her er Kate Moss på catwalk for tre år siden under modeugen i Paris. Foto: AP

Den 18-årige Lila Grace Moss gik i øvrigt i sin mors fodspor som model, da hun i oktober måned sidste år selv debuterede som model på catwalken under modeugen i Paris.

Under sin karriere har Kate Moss selvfølgelig hovedsageligt været traditionel model for diverse store designere. Men hun har også bevæget sig over i lidt andre genrer i modelverdenen, som da hun var på forsiden af Playboy i 2014.

Kate Moss på forsiden af Playboy i 2014. Foto: AP

Og herunder kan du se Kate Moss som undertøjsmodel for Agent Provocateau.