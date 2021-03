Datter lå og gemte sig: Pinlig sex

Kris Jenner dyrkede hanky panky i sengen uden at vide, hvad der gemte sig under

Mange børns værste mareridt overgik realitystjernen Khloé Kardashian, da hun var blot 10 år gammel og legede gemmeleg med en veninde.

Det kom hendes mor, Kris Jenner, til at røbe, da hun gæstede 'The Ellen DeGeneres Show' torsdag på en internetforbindelse.

Her ville Ellen DeGeneres spørge Kris Jenner til en episode, som Khloé og Kourtney Kardashian tidligere havde omtalt, men hun misforstod tydeligvis.

- Jeg var ikke sikker på, om du refererede til dengang, da hun (Khloé, red.) og hendes veninde var omkring 10 år gamle og legede gemmeleg. De gemte sig under min seng og blev der i virkelig lang tid, indledte hun.

- I mellemtiden kom Bruce, som han hed dengang, og jeg ind i sengen og faldt i søvn. Du ved, og havde gang i lidt hanky panky, imens børnene stadig var under sengen, fortsatte hun til Ellen DeGeneres' store forvirring.

- Åh gud.. Nej, det kendte jeg ikke noget til, udbrød hun.

Khloé Kardashian vågnede ved, at sengen rystede. Foto: Ritzau Scanpix

Den garvede, men også udskældte vært bad naturligvis sin gæst uddybe historien.

- Tja, de var så bange, at de blev under sengen i timevis, og midt om natten, da de var sikre på, at vi sov, sneg de sig ud, som vi så fangede dem i. Det var forfærdeligt, berettede Kris Jenner om tiden efter hanky panky.

Seerne er flygtet

Kris Jenner beskriver yderligere episoden som værende mere traumatiserende for hende selv end datteren. Det er Khloé dog ikke nødvendigvis enig i. Tilbage i 2016 nævnte hun nemlig selv episoden i et afsnit af 'Kocktails with Khloé'.

Her fortalte hun, at hun 'vågnede ved, at sengen rystede og var for bange til at forlade rummet', så hun 'måtte vente til det hele var slut'.