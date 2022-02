Datter lå skræmt og hjælpeløs: Hørte mor få store tæsk

'Scary Spice' fra det britiske fænomen Spice Girls, Melanie Brown, har aldrig lagt skjul på, at hendes ti år lange ægteskab med Stephen Belafonte var netop det: Scary.

Det giftede sig i al hemmelighed i 2007 og blev skilt igen i 2017 efter et stormfuldt ægteskab, der gav dem deres fælles datter Madison Brown Belafonte, men blandt andet ifølge Melanie B drev hende så langt ud, at hun sniffede seks streger kokain om dagen bare for at klare sig nogenlunde igennem tilværelsen.

For i den tiårige periode derimellem var der både glade og dårlige stunder - mest det sidste. Melanie Brown, 46, har således gentagne gange betonet, at Stephen Belafonte udsatte hende for vedvarende både psykisk og fysisk vold i hjemmet - noget, han altid har nægtet, skulle have fundet sted.

Datteren taler ud

En person, man til gengæld aldrig har hørt fra i den forbindelse, er Melanie B's ædste datter, Phoenix på 22, som hun har med endnu en eksmand, Jimmy Gulzar.

Før nu, vel at mærke.

Phoenix har nemlig ifølge Daily Mail talt med konkurrenten The Sun om sine tragiske oplevelser i de år, hvor moderen blev misbrugt nærmest for øjnene af hende - eller i hvert fald ørerne.

Hun havde teenageværelse nede i kælderen, hvor hun voksede op med jævnligt at kunne høre sin mor og stedfar skændes højlydt et par etager ovenover.

- Jeg listede ud af mit værelse og kiggede gennem et hul i trappen bare for at se, om mor var okay. Så gik jeg tilbage til værelset i kælderen. Men nogle få minutter senere hørte jeg mere råben og skrigen. Hun råbte 'stop - gå væk fra mig!'. Så hørte jeg nogle bump. Jeg gik ovenpå og så Stephen med sine bukser nede og min mor, der var kastet over på sofaen. Jeg frøs. Jeg vidste, at der ikke var noget, jeg kunne gøre, har Phoenix udtalt til The Sun.

På overfladen var de lykkelige, men bag facaden var ægteskabet med Stephen Belafonte ikke en dans på roser for Melanie Brown. Foto: Richard Shotwell/Ritzau Scanpix

Kunne ikke sove

Hun indrømmer i samme moment, at hun altid havde problemer med at falde i søvn, selvom hun skulle skole næste morgen.

Phoenix mindes, hvordan hun var 'for bange, for ung og for hjælpeløs' uden at have nogen, hun kunne søge hjælp hos på daværende tidspunkt.

Hun fortæller samtidig The Sun, at hun under skænderierne og de voldelige optrin i hjemmet lagde sig tilbage på sengen og stirrede ud i luften 'skrækslagen i mørket'.

Melanie Brown selv fortæller, at hun har 'en sløret hukommelse' omkring de episoder, datteren beskriver, og skyder skylden på sin ptsd, som hun mener har bevirket, at hun er blokeret fra at huske ting, der har været traumatiserende.

- At vide, hvad min datter har set, skærer i mit hjerte, udtaler hun.

Phoenix Brown havde sin modeldebut sidste år, og ifølge Daily Mail arbejder hun også med undervisning af skolebørn om seksuelt samtykke.