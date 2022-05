Datter overlevede dødsulykke: Studie brændt ned

En person afgik ved døden i en brand i et musikstudie i Hollywood torsdag aften.

To andre personer var til stede i studiet den aften, og en af dem var kendisdatteren Aimee Osbourne, som er datter af Sharon og Ozzy Osbourne.

Det oplyser Sharon Osbourne i et opslag på Instagram.

'I dag arbejdede min datter i et musikstudie i denne bygning med sin producer. De er de heldige to, der overlevede. Det er direkte hjerteskærende, at nogen mistede deres liv i dag i denne brand, og vi sender vores bønner til den person og deres familie'.

'Hvad der skete i dag, var mere end forfærdeligt', skriver hun blandt andet i opslaget, hvor hun samtidig kalder på bedre sikkerhed i den slags bygninger, så der ikke opstår lignende brande i fremtiden.

Aimee Osbourne har startet sin egen musikkarriere. Foto: Monica Schipper/Getty Images

Aimee Osbourne er den ældste af Osbourne-parrets tre børn. Hun er den eneste af dem, der ikke var en del af familiens reality-serie på MTV, fordi hun selv ønskede ikke at deltage.

Hendes søster, Kelly Osbourne, har netop meldt anderledes lykkelige omstændigheder ud i begyndelsen af maj måned, da hun kunne fortælle, at hun skal være mor for første gang.