Dave Smith er død: - Du var en legende

'Du var en legende, et geni, en pioner og en innovatør, men du var også min far. Og du var en rigtig, rigtig, rigtig god far.'

Således lyder det hjerteskærende farvel til Dave Smith fra datteren, der deler de kærlige ord på Twitter, hvor datteren fortsætter:

'Jeg elsker dig så meget. Tak for alting.'

Dave Smith regnes for at være en væsentligste pionerer indenfor elektroniske musikinstrumenter. Han udviklede blandt andet Prophet-5, verdens første fuldt programmerbare polyfoniske synth, og det første musikinstrument med en indbygget mikroprocessor. Den blev brugt af blandt andre Michael Jackson og Kraftwerk.

Dave Smith, der blev 72 år, døde af et hjerteanfald, imens han deltog i 'Movement Electronic Music Festival', der løb af stablen 28.-30. maj.

Dave Smith bliver af sin datter beskrevet som 'en legende'. Foto: Jesse Grant/Getty Images

'Det er med tunge hjerter, at vi deler nyheden om, at Dave Smith er død. Vi er sønderknust, men det er en lille trøst at vide, at han var på vej og gjorde det, han elskede bedst i selskab med familie, venner og kunstnere' skriver virksomheden ' Sequential', som Smith var en del af.

Dave er blandt andet kendt som drivkraften bag MIDI-specifikationen fra 1981. Smith nåede at vinde to Grammys. Begge i kategorien 'Technical Grammy Award'. Det skete i 2008 og igen i 2013.