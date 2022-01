David Bowie tilbød stoffer til ung Michael Jackson

Der er fart på i showbusiness, og det har de tidligere medlemmer af Jackson 5 erfaret fra en helt ung alder.

I sin nye dokumentar fortæller Janet Jackson om nogle af de oplevelser, de unge musikere havde i deres Los Angeles-hjem. En af dem involverer David Bowie, en pose med et uidentificerbart indhold og en høflig afvisning.

Stjerner var ikke en mangelvare i det musikalske hjem, og stjerner som Diana Ross, Bing Crosby, Marvin Gaye og Sammy Davis Jr. var blandt gæsterne.

David Bowie kom også forbi, men han festede helst på egne præmisser, fortæller Janet Jackson i sin nye dokumentar ifølge New York Post.

- Jeg husker, at David Bowie kom til en af vores fester ... og for at forsvinde fra mængden forsøgte han at finde lidt privatliv i et mindre rum, siger Janet Jackson.

David Bowie i 1978 - dog ikke hjemme hos Jackson-familien, men i Falkoner-teatret i København. Arkivfoto: Ole Hansen

Pænt nej tak

I sin jagt på et roligt sted støder David Bowie ind i to af Jackson-brødrene - deriblandt Michael Jackson.

- Michael og jeg sidder sammen i et værelse væk fra festen. Pludselig kommer David Bowie ind og tilbyder os noget af det, han blev skæv af, fortæller Randy Jackson i dokumentaren.

- Vi kiggede på hinanden, satte spørgsmålstegn ved indholdet i posen og sagde pænt nej tak til at være med, fortæller Jackson-broren.

Hård tone i hjemmet

Det er en kendsgerning, at der var strenge krav til børnene i Jackson-familien, da faderen håbede på, at børnene ville blive kommercielle superstjerner.

Og det smittede af på tonen mellem børnene, fortæller Janet Jackson, der er den yngste af vi søskende i dokumentaren.

- Michael Jackson plejede at drille mig og kalde mig øgenavne. Gris, hest, billig eller ko. Han ville grine af det, og det samme ville jeg. Men dybt inde gjorde det ondt.

Michael Jackson døde juni 2009. David Bowie døde i 2016, men inden han forlod planeten efterlod han et album, der fik stor ros.