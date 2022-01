De bedst betalte TikTok-stjerner: Så rige er de

Hvem siger, at TikTok ikke kan være et fuldtidsjob?

Magasinet Forbes, som er kendt for at holde øje med de største formuer og de vildeste indtjeninger i forskellige brancher, afslører nu en opgørelse over de TikTokere, hvis pengepunge har fået et betydeligt boost ved hjælp af den kinesisk ejede app i 2021.

Og lad os bare sige det, som det er: Det er ikke små beløb. De syv bedst betalte TikTok-stjerner, der alle er under 25 år, kan grine hele vejen til banken, da de sammenlagt har tjent ikke mindre end 363,4 millioner kroner sidste år. Det er en stigning på 200 procent sammenlignet med 2020.

Størstedelen af de høje summer kommer fra sponsoreret indhold fra virksomheder som Amazon, Prada og Dunkin Donuts, hvis lønninger ligger mellem 650.000 kroner og 3 millioner kroner per opslag.



Mere vil have mere

De i forvejen højt betalte TikTokere, der danser, joker eller pranker sig til millionerne, er i de seneste år også begyndt at udvide deres berømmelse ud over platformens rammer, der i første omgang gjorde dem til kendte ansigter. Det inkluderer både film- og tv-roller, bogaftaler, koncertoptrædener og meget mere.

Øverst på Forbes liste finder man Charli D'Amelio, der indkasserede hele 114,5 millioner kroner på sin tilstedeværelse på TikTok samt nogle af hendes andre indtægtskilder, som for eksempel hendes og søsterens eget tv-serie 'The D'Amelio Show'.

Lige bag Charli, der har 133 millioner følgere på TikTok, optræder hendes storesøster på andenpladsen med en indtjening på 65,4 millioner kroner. Og med sine 55,6 millioner kroner går tredjepladsen på listen til 21-årige Addison Rae.